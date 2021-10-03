أحمد سعد يطلب استدعاء سمية الخشاب لمحكمة الأسرة لهذا السبب

ابو ظبي - احمد الجزار - تقدم الفنان أحمد سعد بطعن ضد الحكم الصادر لصالح سمية الخشاب، بشأن استلامها قيمة المتعة والمؤخر وطلب حضورها بشخصها لحلف اليمين الحاسمة .

وقررت محكمة الأسرة إحالة طلب الفنان أحمد سعد إلى محكمة استئناف الإسكندرية، لجلسة حلف اليمين للفنانة سمية الخشاب الأسبوع الأخير لدور الانعقاد من شهر نوفمبر المقبل.

والبداية، عندما أقامت الفنانة سمية الخشاب دعوى قضائية رقم 2241 لسنة 2019 أمام محكمة أسرة سيدي جابر ضد طليقها الفنان أحمد سعد للحصول على المؤخر الخاص بها والمتعة.

وطالب عماد لطفي، محامي الفنانة سمية الخشاب، في دعواه بإلزام المدعى عليه الفنان أحمد سعد بسداد قيمة المؤخر الموثق بالقسيمة وقدره 500 ألف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ مالي وقدره 270 ألف جنيه للمتعة.

وقدم المحامي لهيئة المحكمة الأوراق التي تفيد بعدم حصولها على مستحقاتها، وعدم قيام المشكو في حقه بإثبات قيامه بسداد مبلغ المؤخر.

وتضمن مستندات القضية عقد الزواج الشرعي المؤرخ في 20 أكتوبر 2017، قبل أن يقوم بتطليقها بتاريخ 2019/3/30 طلقة أولى رجعية وانقضت عدتها.

وألزمت محكمة أسرة سيدي جابر في الإسكندرية، المدعي عليه بسداد مبلغ 500 ألف جنيه مؤخر الصداق مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وقضت محكمة الأسرة في دعوى المتعة والعدة للفنانة سمية الخشاب بمبلغ مالي وقدره 270 ألف جنيه، بواقع 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور عدة ومبلغ 10 آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرًا للمتعة.