إلهام شاهين بعد إثارتها للجدل حول التبرع بأعضائها: “ربنا مش هيستفاد حاجة من جسمي”

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت الفنانة إلهام شاهين جدلًا واسعًا، خلال الأيام الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما أعلنت عن تبرعها بأعضاء جسدها بعد الوفاة لإفادة الآخرين، مما انقسمت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض بين الجمهور على هذا القرار.

وقالت إلهام شاهين، في تصريحات صحفية، إن سبب اقتناعها الشديد بفكرة التبرع بأعضائها البشرية بعد الوفاة هي إفادة البشر منها بدلًا من أن يأكلها الدود، مشيرة إلى أنه لا بد من وجود بنك للأعضاء البشرية في مصر مثل بنك القرنية الذي كان يوجد في عصر الراحل محمد أنور السادات.

وتابعت إلهام شاهين في حديثها: “أخبار كثيرة زمان طلعت حول فكرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاء ولكن كلها كاذبة، ربنا مش هيستفيد حاجة من الجسم ده في شيء”.

ودعت إلهام شاهين جمهورها إلى التبرع بأعضاء الجسم بعد الوفاة لإفادة الآخرين، مطالبةً من الدولة وجود خانة بالرقم القومي تفيد بموافقة الشخص قبل الوفاة بالتبرع حتى إذا رفض الأهل.

ونشرت إلهام شاهين مقطع فيديو لجمهورها من خلال صفحتها الفنية على فيسبوك، قائلةً: أعلن تبرعي بأعضاء جسدي السليم بعد وفاتي للمحتاج قلب أو كبد أو كلى أو قرنية أو رئة، وذلك لإفادة الغير، وفي نفس الوقت تلك الأعضاء والجسد سيفنى بعد الوفاة وينتهي به الحال بين التراب.

وتابعت إلهام شاهين: أدعوكم للتبرع بأعضائكم كي نخفف آلام الأخرين ونزيد من فعل الخير، مضيفةً: على فكره قبل ما اقول الكلام ده سألت شيوخ إذا كان ده حلال واتقالي ده حلال جدًا وهما شخصيا متبرعين بأعضائهم زيها بعد وفاتهم.

واستكملت حديثها: ياريت الدولة تعمل خانة في الرقم القومي تفيد بتبرعي بحيث الإنسان لما يموت لو أهله معملوش بوصيته تنفذه الدولة لأنه مكتوب في الرقم القومي.

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