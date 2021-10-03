ابو ظبي - احمد الجزار - ردت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية على الاتهام الموجه لها بإثارة زوبعة بعد التسريب الصوتي الذي نشرته مجلة الجرس التي تتولى نضال رئاسة تحريرها لوالد حسام حبيب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نضال الأحمدية عن سبب نشرها التسريب الصوتي لوالد حسام حبيب: “لحماية شيرين ممن حولها” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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