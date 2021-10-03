نقابة الإنشاد الديني تطالب “بابلو” وشاب جديد باعتذار رسمي بعد إساءة استخدام ابتهال “مولاي”

ابو ظبي - احمد الجزار - طالبت نقابة الإنشاد الديني والمبتهلين، مطرب الراب مروان بابلو وشاب جديد، بتقديم اعتذار بشكل رسمي، بالإضافة إلى عدم نشر الفيديو المسيء فيه لابتهال الشيخ النقشبندي مولاي، معربةً عن غضبها الشديد لحدوث مثل هذه الأمور، التي وصفتها بالكُفر.

وتحدث أحمد عادل، وكيل نقابة الإنشاد الديني والمبتهلين، في تصريحات صحفية، عن تبديل المطرب شاب للفظ الجلالة الله بذكر اسم مروان صديقه، بالإضافة لإهانته للابتهال الشهير للشيخ النقشبندي، قائلًا: لما حد يبدل لفظ الجلالة لـ اسم شخص، هذا قمة التطاول والبجاحة، ولايليق ولا يصح.

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وتابع أحمد عادل: قدامه متسع من الأغاني، إيه اللي يخليه يقترب من ابتهال موجه لله.. هذا سوء أدب مع الله، وإحنا لو شيلنا لفظ الجلالة في عمل، وحطينا اسم النبي، بعض العلماء يعتبرونه شرك، ونحن نشجب وندين ونحتج على هذا الأمر.

وأضاف أحمد عادل: ابتهال مولاي موجه لله، والشخص أن قصد وتعمد، ذكر اسمه بدلًا من اسم الله، يصل هذا إلى الكفر، ونحن نطالب باعتذار رسمي، وهذا التوقيع أو الفيديو لا يذاع.

وكانت نقابة الموسيقيين قد أصدرت بيانًا أمس بشان حفلة مروان بابلو، وما فعله شاب جديد على المسرح، وقررت النقابة وقف التعامل نهائيًا مع مروان بعد الأزمة التي أثيرت في الحفل.

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