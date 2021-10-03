“أصيبت بفيروس كورونا”.. سبب نقل الفنانة هاجر أحمد للمستشفى

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت مساعدة الفنانة هاجر أحمد، عن طبيعة الوعكة الصحية التي ألمت بالأخيرة، اليوم الأحد، والتي استدعت نقلها إلى أحد مستشفيات القاهرة؛ لتلقي العلاج.

وقالت المساعدة وفقًا لـ”الوطن”، إن هاجر أحمد أصيبت بفيروس “كورونا” وحالتها استدعت نقلها للمستشفى، حيث دعت جمهورها بالدعاء لها لتجاوز هذه المحنة الصحية بسلام.

وخلال الساعات القليلة الماضية، أعلنت هاجر أحمد تعرضها لأزمة صحية عبر حسابها الرسمي بتطبيق «انستجرام»، دون الكشف عن طبيعة مرضها، حيث اكتفت بنشر صورة لها من داخل المستشفى، وعلقت عليها بقولها: «يا إلهى، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبك مؤنسى، ورحمتك طبيبى ومعينى فى الدنيا والآخرة، وإنك أنت المعطى العليم، اللهم اشفنى واشفى مرضانا جميعا أمين يارب العالمين».

مسلسل “بدون ضمان”

في سياق آخر، كانت هاجر أحمد مشغولة بتصوير دورها في مسلسل «بدون ضمان» الذي يُعرض حاليًا عبر فضائية dmc، الذي تدور أحداثه في 10 حلقات حول مشاكل العنف الأسري والأزمات الزوجية، ويشارك في البطولة كل من هنادي مهنا، سلوي عثمان، أحمد بدير، إسلام جمال، من إخراج ياسين علي أحمد.

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