منة شلبي وكاملة أبو ذكري وتامر عشري في لجان تحكيم “الجونة السينمائي”

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن بعض الأسماء المشاركة في دورته الخامسة ضمن أعضاء لجان تحكيم مسابقاته المختلفة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وجاء في بيان للمهرجان: “يشرفنا أن نعلن عن وجود بعض من النجوم اللامعة في سماء السينما في لجان تحكيم هذا العام. الممثلة المرشحة لجائزة الإيمي منة شلبي في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة كاملة أبو ذكري والمخرج تامر عشري في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة”.

منة شلبي، ظهرت لأول مرة في فيلم الساحر عام ٢٠٠١ مع المخرج رضوان الكاشف والممثل الكبير محمود عبدالعزيز، وعملت في أعمال هامة مع مخرجين كبار مثل يوسف شاهين ومحمد خان وهالة خليل. ومؤخرا تم ترشيحها لجائزة الإيمي عن مسلسل “”في كل أسبوع يوم جمعة”.

تامر عشري، بعد سنوات من عمله في السينما تم عرض فيلمه الروائي الأول “فوتوكوبي” الذي فاز بعدة جوائز منها أفضل فيلم عربي في مهرجان الجونة السينمائي ٢٠١٧.

كاملة أبو ذكري، تعد واحدة من أهم الأصوات النسائية في السينما العربية، بدأت عملها بفيلم “سنة أولى نصب” ٢٠٠٤ ثم تبعته بعديد من الأعمال الناجحة مثل: ملك وكتابة، واحد صفر ومسلسلات مثل سجن النسا، وذات.