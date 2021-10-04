إيمي سمير غانم تكشف عن مرورها بأيام صعبة بعد وفاة والديها: “مش عارفة أكون تمام ادعولي”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت إيمي سمير غانم عن حجم الاَلم الذي تعيش فيه حاليًا بعد مرور فترة على وفاة والديها، مؤكدة أنها لم تستطيع تجاوز الفترة الصعبة التي تعيشها حتى الاَن، وطلبت من متابعيها الدعاء لها.

ونشرت إيمي صورة لوالديها الفنان الكبير سمير غانم، ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، عبر حسابها على “إنستجرام”، وعلقت: “كل لحظة بتمر عليا شايفاكوا قدام عيني و انتوا بتتألموا و أنا و دنيا مش عارفين نعمل حاجة.. الحمدلله الحمدلله الحمدلله”.



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وتابعت: “بس أنا مش عارفة أكون تمام، كل وقت بيعدي كنت فاكره هكون أحسن بس الحقيقة اني أوحش من الأول وكل حاجة عملتها بس مش بهدا الحمدلله على نعمة الصلاة و التسبيح و الدعاء اكيد بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي اكون كويسه و اصبر اكتر من كده

والحمدالله على أي ابتلاء انا راضية”.

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