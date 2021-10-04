ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت إيمي سمير غانم عن حجم الاَلم الذي تعيش فيه حاليًا بعد مرور فترة على وفاة والديها، مؤكدة أنها لم تستطيع تجاوز الفترة الصعبة التي تعيشها حتى الاَن، وطلبت من متابعيها الدعاء لها.
ونشرت إيمي صورة لوالديها الفنان الكبير سمير غانم، ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، عبر حسابها على “إنستجرام”، وعلقت: “كل لحظة بتمر عليا شايفاكوا قدام عيني و انتوا بتتألموا و أنا و دنيا مش عارفين نعمل حاجة.. الحمدلله الحمدلله الحمدلله”.
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وتابعت: “بس أنا مش عارفة أكون تمام، كل وقت بيعدي كنت فاكره هكون أحسن بس الحقيقة اني أوحش من الأول وكل حاجة عملتها بس مش بهدا الحمدلله على نعمة الصلاة و التسبيح و الدعاء اكيد بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي اكون كويسه و اصبر اكتر من كده
والحمدالله على أي ابتلاء انا راضية”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيمي سمير غانم تكشف عن مرورها بأيام صعبة بعد وفاة والديها: “مش عارفة أكون تمام ادعولي” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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