محمد حماقي يدخل الأعلى مشاهدة بـ ليلة العمر

تمكن الفنان محمد حماقى من الدخول إلي قائمة الفيديوهات الاعلي مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب من خلال اغنيته الجديدة ليلة العمر .

حيث تمكن محمد حماقى تحقيق مليون مشاهدة من خلال كليب ليلة العمر بعد طرحه بثلاثه ايام فقط .

وكان طرح الفنان محمد حماقي أولى أغاني لعبة Fortnite Soundwav الشهيرة عالميًا، بعد إختياره كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته في قائمة Fortnite Soundwave الجديدة.

وقع الإختيار على محمد حماقى كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته في قائمة Fortnite Soundwave الجديدة - احتفالاً بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم ، داخل لعبة "فورتي نايت" Fortnite الشهيرة عالميا.

وافتتح حماقي تجربته الغنائية العالمية بقائمة Soundwave باغنيته الجديد "ليلة العمر" التي من المقرر الترويج لها على نطاق واسع ، بالإضافة إلى العديد من الأغاني الأخرى..

ومن المقرر إطلاق ألبوم "يا فاتني" بالكامل يوم ٦ أكتوبر المقبل بناء على بوست كتبه حماقي علي صفحته الرسمية ب "فيس بوك" وسيكون متاحًا على جميع منصات الموسيقى الرقمية العالمية والإقليمية.

تجربة حماقي مع Fortnite تجمع بين أفضل ما في الموسيقى والألعاب لخلق أسواق لفئات جماهيرية جديدة تواكب التطور العصري للتكنولوجيا.

ويعد حماقي أول فنان عربي على الإطلاق يقدم عروضه في "فورتي نايت" التي يتشوق لها عدد كبير من متابعيه حول العالم.

حققت أغنية “زيها مين” للفنان محمد حماقي، نجاحا كبيرا جداً حيث تخطت حاجز الـ 22 مليون مشاهدة بعد شهر من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

أغنية “زيها مين” من ألبوم محمد حماقي الجديد “يا فاتني”، وهي من كلمات وألحان: عزيز الشافعي، وتوزيع: تميم.

تقول كلمات الأغنية: “حلوة وبتحلي اى مكان وتنوره .. والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا .. دى جمالها معدى واللى يشوفه بيقدره .. والله ما تلاقوا زيها ..زيها مين بتهزروا”.

"تؤمر تتأمر ماهى دى اللى عليها منمر ..طبعا حقها تدلع تتبغدد قوى تتمنع ..قصاد الغمزه احنا تلامذه قصاد المشية احنا الحاشية .. ودى السلطانة وتتسلطن .. نغنى معاها ونتسلطن ..قصاد الغمزه احنا تلامذه قصاد المشية احنا الحاشية ..ودى السلطانة وتتسلطن نغنى معاها"