وفاء عامر تنضم لـ بطلات زى القمر

تستعد الفنانة وفاء عامر لتصوير حكاية ان كبر إبنك ، والتى من المقرر ان تلعب بطولتها ضمن حكايات مسلسل زى القمر ، والذى يتم عرضه حالياً .
حكاية ان كبر أبنك من تأليف حسن صالح ومن إخراج معتز حسام ، ويشارك فى البطولة بجانب وفاء عامل كل من أمير العايدى وناصر سيف .
الحكاية التى تعلب بطولتها وفاء عامر تدور أحداثها حول سيدة تنفصل عن زوجها ، ويضطر ابنها للسفر الى الخارج وحين يعود يكون إمام الاختيار بين العقل المتفتح فى أمور الحياه وبين بعض العادات التى يجبر المجتمع المرأة عليها دون وجود مبرر دينى .
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