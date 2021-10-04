بالصور.. شريف منير يكشف كواليس ”إجازة مفتوحة” في الاستديو وعلى البحر

كشف النجم شريف منير عن صور من كواليس مسلسله الجديد والذي يعرض حاليا " إجازة مفتوحة" ، ورغم عرض المسلسل إلا أن فريق العمل مازال يصور باقي الحلقات علي قدم وساق، خاصة بعد التفاعل الشديد من المشاهدين وارتفاع نسبة مشاهدة "إجازة مفتوحة" علي قناة ON .

ونشر شريف منير علي حساب الانستجرام الخاص به عدد من الصور تكشف كواليس مشاهد جمعته بالفنانين لقاء الخميسي ودنيا ماهر ومؤمن نور ، والمخرج محمد عبد الرحمن حماقي، وكانت المشاهد تصور داخلي وخارجي بالإضافة إلي موقع علي الشاطئ.

وكانت قد كشفت الفنانة لقاء الخميسى، عن فيديو طريف من كواليس مسلسلها "إجازة مفتوحة"، الذى يعرض حاليا علي قناة on، حيث ظهرت فى الفيديو برفقة الفنان شريف منير، وأبنائهم ضمن أحداث المسلسل، أثناء تدريبهم على تأدية رقصة وحركة شبابية شهيرة يؤديها الشباب عادة للاحتفال والتعبير عن تحقيق انتصار ما، وظهر أفراد العائلة الطريفة وهم يحاولون تأدية الرقصة الشبابية فى كواليس تصوير مشاهد المسلسل.