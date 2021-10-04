وزيرة الثقافة ترشح القومية للفنون الشعبية لـتمثيل مصر في مهرجان الرقص الشعبي بقبرص وبورسعيد تطير إلى روما في ايطاليا
عبد الدايم: عودة المشاركات المصرية فى الفعاليات الدولية والفنون الشعبية أحد مكونات الموروث الحضاري المصري
رشحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده لتمثيل مصر في مهرجان الرقص الشعبي بمدينة ليماسول القبرصية وذلك في الفترة من 4 إلى 9 أكتوبر الجاري، كما أوفدت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة إلى ايطاليا للمشاركة في فعاليات افتتاح الموسم الثقافي الجديد للأكاديمية المصرية للفنون بروما ومواصلة الاحتفالات باختيار مدينة بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية 2021 ، وذلك خلال الفترة من 20 حتي 25 أكتوبر الجاري .
قالت عبد الدايم إن الثقافة والفنون المصرية تعود للمشاركة في الفعاليات الدولية والإقليمية بعد فترة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، موضحة أن الفنون الشعبية أحد مكونات الموروث الثقافي والحضاري المصري التي تساهم بشكل كبير في الترويج للوطن بالخارج، مؤكدة أن المشاركات الدولية للفرق الفنية والإبداعية هي أحد جسور التواصل بين مصر ومختلف دول العالم
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