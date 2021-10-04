شاهد.. هدى زاهر تتألق بلوك جديد على انستجرام

شاركت هدى زاهر جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صوراً جديدة في أحدث ظهور.
وتألقت بأطلالة مميزة يغلب عليها اللون الأصفر، وأضافت لمسات من الميك اب الجريء بلوك جديد عليها، ولاقت إعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.
على الجانب الآخر، واصل أحمد زاهر، استعداده لفيلم "الفارس" بممارسة التمارين الرياضية داخل احدى صالات الجيم.
وشارك أحمد زاهر جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورتين له خلال المران وعلق: "مساء الفل علي أجمل فيلم فارس".
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