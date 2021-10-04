شاكرت الفنان مى عز الدين ، متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها بموقع انستجرام، بعد فترة كبيرة من اعتزالها للسوشيال ميديا . وظهرت مى عز الدين ، بإطلالة رقيقة اعتمدت فيها على تسريحة الشعر البسيطة والمكياج الهادئ. واستطاعت الفنانة مى عز الدين ان تخطف الأنظار اليها من خلال مسلسل "خيط حرير" الذى عرض مؤخؤا وحقق نجاحا كبيرا وياتى هذا العمل بمثابة رد اعتبار لـ مى عز الدين التى لم تحقق نجاحا كبيرا فى أعمالها الاخيرة خاصة مع ابتعادها عن السينما.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مى عز الدين تبهر متابعهيا بأحدث ظهور لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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