ننشر تفاصيل أغنية عمرو دياب الجديدة من ألبوم عيشني

كشف الشاعر الغنائي تامر حسين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن تفاصيل أغنية "حلو التغيير" للنجم عمرو دياب، والتي من المقرر أن يطرحها ضمن ألبومه الجديد "عيشني".

وفي سياق آخر، يعكف المطرب عمرو دياب في الوقت الحالي على التجهيزات النهائية اللازمة لأغنية الجديدة “عيشني” المقرر أن يطرحها من خلال تطبيق موسيقى لإحدى شركات الاتصالات خلال الفترة المقبلة.

ويتعاون عمرو دياب خلال الأغنية مع أحد الشعراء الجدد الذي لم يعلن عن اسمه أو أي شيء عن تفاصيل الأغنية سوى اسمها فقط حتى الآن، ومن المقرر أن تطرح الأغنية خلال أسبوعين.

ومن المقرر أن يطرح الهضبة عمرو دياب أغنيته الجديدة "أذواق" خلال الأسبوع المقبل، والأغنية من توزيع أحمد إبراهيم في رابع تعاون له مع الهضبة خلال الفترة الماضية، حيث قدما معًا أغنيات "الدنيا بترقص" و"اتقل" و"أحلى ونص".