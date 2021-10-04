أعضاء بالاتحاد من أجل المتوسط يزورون الأهرامات والمتحف المصري

استضافت منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير بعض من أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك على هامش زيارتهم الحالية لمصر لحضور المؤتمر الوزاري الثاني للبيئة للاتحاد والذي تستضيفه مصر بالقاهرة بدءا من اليوم الاثنين الموافق 4 أكتوبر بمشاركة وزراء البيئة وممثلي 41 دولة الاعضاء بالاتحاد من أجل المتوسط بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

وكان في استقبالهم بمنطقة اهرامات الجيزة الأستاذ أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث اصطحبهم في جولة بالأهرامات الثلاثة ومنطقتي أبو الهول والبانوراما واستمتعوا بدخول هرم خفرع، حيث أعربوا عن انبهارهم بالحضارة المصرية العريقة وعظمة بناء الأهرامات واعجاز نحت تمثال أبو الهول، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم.

كما زارا اثنان من سكرتارية المؤتمر المتحف المصري بالتحرير، حيث كانت في استقبالهم صباح عبد الرازق مديرة المتحف واصطحبهم أحمد سمير أمين المتحف المصرى في جولة داخل قاعات المتحف المختلفة.

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