تطورات مثيرة في تورط نجل شاروخان بـ قضية مخدرات

ظهر آريان الابن الأكبر لنجم بوليوود الشهير شاروخان أمام المحكمة ظهر اليوم، بعد يوم على اعتقاله وسبعة آخرين في أعقاب مداهمة قام بها مكتب مكافحة المخدرات على حفل أقيم على متن سفينة سياحية قبالة سواحل مومباي.

ظهر الشاب آريان الذي يبلغ من العمر 23 عاما أمام المحكمة، تحت حراسة مشدة، بعدما وجهت له وزملائه تهم تشمل شراء وحيازة واستخدام مواد محظورة.

أسفرت المداهمة التي قامت بها الشرطة الهندية عن ضبط 13 جراما من الكوكايين و22 حبة من عقار إم دي إم إيه، وغيرها من المواد المخدرة ذات الخطورة العالية.

طالب محامي آريان نجل شاروخان بالإفراج عنه بكفالة، ودفع بأن موكله تواجد في الحفل بعدما تمت دعوته عبر رسائل الدردشة، لكنه لم يكن يمتلك تذكرة أو مقصورة مخصصة له على متن السفينة.

وأكد محامي نجل شاروخان على أن موكله لم يكن بحوزته أية مواد مخدرة، لكن أثبت تواجده في الحفل عن طريق هذه الرسائل، في الوقت الذي أوضحت فيه الشرطة أنه تم القبض على المتهمين بعد تفتيشهم والعثور على أنواع مختلفة من المخدرات معهم.

من المتوقع أن يتم الإفراج عن آريان خان اليوم، بعدما أمرت المحكمة باحتجازه عدة ساعات حتى تظهر نتائج الفحص الطبي وإجراء مزيد من التحقيقات.

قدم عدد من مشاهير بوليوود الدعم للنجم شاروخان وابنه عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرص الممثل سلمان خان على زيارة مقر إقامة شاروخان لدعمه.

شغلت قضية تورط آريان الابن الأكبر للنجم الهندي شاروخان ، الرأي العام وتصدرت أخباره عناوين الصحف خلال الساعات الماضية.

وينتظر الجميع معرفة أول رد فعل لنجم بوليوود الشهير، الذي فضل الصمت وعدم التعليق على أخبار اعتقال نجله وتورطه في قضية مخدرات كبرى.

وأعلنت صحيفة الهند اليوم، أن الممثل الشهير شاروخان أجل سفره إلى إسبانيا لتصوير فيلمه الجديد، وسط الأزمة المشتعلة التي تورط فيها نجله الأكبر.

كان مقررا أن يسافر شاروخان إلى إسبانيا لتصوير فيلمه الجديد Pathan الذي يشارك في بطولته مع جون إبراهام وديبيكا باديكون، ويخرجه سيدهارت أناند.

لكن خلال الأزمة الحالية سيتم تأجيل سفر شروخان بعدما ألقي القبض على نجله وعرض على المحكمة، وتأكيد الشرطة على وجود أدلة تورط جميع المتهمين.