أنغام تحتفل بعيد ميلاد ابنها الـ24.. وظهور نادر لوالدتها (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت الفنانة أنغام بعيد ميلاد ابنها الأكبر عمر الـ24.

وشاركت أنغام جمهورها بصور من الاحتفال العائلي وتمنت لابنها السعادة والنجاح.

وظهر مع أنغام ابنيها عمر وعبدالرحمن، ووالدتها في ظهور نادر لها حيث لا تشر أنغام صورا كثيرة معها.

على جانب آخر، أحيت أنغام حفلا غنائيا آخر أغسطس الماضي، في ختام صيف 2021 في مركز المنارة.

يذكر أن أنغام طرحت مؤخرا أحدث أغانيها “ونفضل نرقص” من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام وإخراج عادل جمال.