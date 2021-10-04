السبت المقبل.. حنان مطاوع تصور أولى بطولاتها مسلسل ”وشوش”

تبدأ النجمة حنان مطاوع تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "وشوش" الذى كان يحمل سابقًا اسم "وش تالت" يوم السبت المقبل فى استوديو نور الشريف، وذلك بعد انتهاء مخرج العمل أحمد حسن من معاينة أماكن التصوير، ووقع الاختيار على محمود عبد المغنى للمشاركة فى العمل الذى تدور أحداثه فى 15 حلقة.

وتخوض حنان مطاوع تجربة البطولة فى "وشوش" بعد توقف مسلسلها "ورد" الذى صورت منه عدد من المشاهد العام الماضى، وهو تأليف فتحى الجندى وإخراج شادى أبو شادى ويشارك حنان فى بطولته نضال الشافعى، مى كساب، محمد عز، تيام مصطفى قمر، سارة الشامى، أحمد صيام، عايدة رياض وعدد آخر من الفنانين.

وحلت الفنانة حنان مطاوع ضيفة على تليفزيون اليوم السابع مع الكاتب الصحفي ورئيس قسم الفن عمرو صحصاح، وذلك خلال فعاليات مهرجان إسكندرية السينمائى فى دورته 37 والتى انتهت الأسبوع الماضى، حيث قرر تسليمها جائزة أحسن ممثلة التى حصلت عليها من مهرجان الأمل بالسويد .

وقالت حنان مطاوع خلال اللقاء: سعيدة جدًا بهذا الحدث وسعيدة أيضًا أن النجمة إلهام شاهين هى من ستقوم بتسليمي الجائزة، وكذلك سعادتى كبيرة باحتفاء مهرجان إسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط وإصرارهم علي تسليمي الجائزة وسط حضور المهرجان، والمهرجانات هى حركة ثقافية وفنية فى العالم كله ولابد أن يتعاونوا سويًا ويصبوا فى بعضهن البعض، وفكرة اهتمام المهرجان بتكريمي هو تقدير وطبطبه.

وأضافت النجمة حنان مطاوع: لا أعتقد أن هناك فنان يعمل من أجل الجوائز أو يكون متوقع الجائزة ، فأنا أعمل لأنى أحب ماأقدمه وأسعى دائما لكى أقدم الجديد وأحب جمهورى وأحترمه والجمهور المصرى والعربي من حقه أن يكون لديه فنانيين مواكبين للتطور العالمى ففى الخارج الفنانين دائما فى حالة بحث وتطور دائم .