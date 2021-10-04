جينيفر لورانس تبرز ملامح حملها ببطن مكشوف فى شوارع نيويورك

بدت ملامح الحمل واضحة على النجمة جينيفر لورانس للمرة الأولى أثناء سيرها في شوارع نيويورك، مثلما ظهر خلال الصور الذى نشرها موقع ديلى ميل خلال تقريره مؤكدًا فيه أن النجمة الشهيرة حرصت على الاستمتاع بوقتها وإبراز ملامح الحمل على بطنها التى كشفت ذلك بصورة جلية خلال الصور الأخيرة.

ظهرت النجمة العالمية جينيفر لورانس، برفقة الممثلة الكوميدية إيمي شومر، فى مظاهرات عن حقوق الإجهاض، نظمتها آلاف السيدات الأمريكيات قرب مقر المحكمة الأمريكية العليا، للمطالبة بتحقيق عدالة الإجهاض فى واشنطن، وحسب ما نشره موقع people، شاركت الممثلة الكوميدية، البالغة من العمر 40 عامًا، صورة لها مع لورانس، البالغة من العمر 31 عامًا، على "إنستجرام"، أثناء تواجدها فى احتجاج مسيرة النساء بساحة الحرية فى عاصمة الولايات المتحدة.

وكتبت شومر، فى تعليقها على الصورة: "ليس لدي رحم، وهي حامل، لكننا هنا سويا"، ويعتبر ظهور جينيفر لورانس ببطن منتفخ بشكل واضح هو الأول لها.

وحملت شومر، لافتة مكتوب عليها "الإجهاض ضروري"، بينما حملت لورانس، لافتة كتب عليها: "لا يمكن للمرأة أن تكون حرة إذا لم تتحكم في جسدها".

وكانت شومر، استأصلت رحمها بعد أن عانت لسنوات من الألم بسبب "انتباذ بطانة الرحم"، وهى حالة ينمو فيها النسيج الذي يبطن الرحم خارج أعضاء الحوض.