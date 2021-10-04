المنتج محمد العدل مدافعًا عن مروان بابلو: “ابتهال النقشبندي أغنية وليس نصًا قرانيًا”

ابو ظبي - احمد الجزار - دافع المنتج محمد العدل عن مغني الراب مروان بابلو، بعد الأزمة التي تسبب فيها مغني الراب الفلسطيني عدي عباس المعروف بـ«شب جديد»، الذي كان يُشاركه في إحياء الحفل، حيث حرّف ابتهال «مولاي» للشيخ النقشبندي.

وكتب العدل عبر حسابه الشخصي «فيسبوك»، «أغنية لها مؤلف وملحن، ليست نصا مقدسا، عايزين نص في القانون جديد، ازدراء ابتهالات، مولاي إنى بابك ليست آية قرآنية ولا حديث نبوي، ارحموا نفسكم وارحمونا».

واختتم كلامه قائلًا “ملحوظة: مروان مقالش حاجة دة صاحبه اللي قال له مروان اني ببابك مقالوش مولاي قال مروان”

يشار أن شب جديد قام بتغيير كلمات ابتهال “مولاي” للنقشبندي وذلك أثناء حفل أحياه مروان بابلو مما أثار غضب الجمهور.

يذكر أن نقابة الموسيقيين أصدرت بيانًا أمس بوقف التعامل مع مروان بابلو بسبب السخرية والاستهانة بابتهال له قدسية خاصة مثل “مولاي” للشيخ النقشبندي، كما طالبته نقابة المنشدين باعتذار رسمي لما حدث في حفله، كما تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام ضده.

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