محمد صبحي يفتتح مسرحيته الجديدة “نجوم الظهر” ويكشف عن عمل جديد مع إلهام شاهين (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - عرضت بالأمس مسرحية ” نجوم الظهر ” للنجم محمد صبحي كأول عرض جماهيري بحضور وسائل الإعلام المختلفة وشاهدتها لجنة رقابية من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية وأجازتها بالكامل دون أي ملاحظات .

عقب العرض المسرحي أقيم مؤتمرًا صحفيا على نفس خشبة المسرح قدمه الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر الذي رحب بالحضور وقدم فريق عمل المسرحية بالكامل ثم ترك كلمة للنجم محمد صبحي تحدث فيها عن كواليس تلك المسرحية وأنها استمرت بروفاتها لأكثر من سنة وأنها تعد تجربة مختلفة ضمن التجارب المسرحية الكثيرة التي قدمها محمد صبحي .

وشكر محمد صبحي كل فريق عمله وخص بالذكر الشاعر عبدالله حسن والملحن شريف حمدان مؤكدا أن الأغاني والألحان في هذا العمل عنصران مهمان للغاية ويكملان الدراما داخل العرض ولا يمكن الاستغناء عنهما ، كما شكر القديرة سميرة عبد العزيز قائلا : تعرضت لأزمة صحية خلال بروفات المسرحية وتم نقلها للمستشفى، ورفضت المكوث في البيت، وكانت ترفض أن تأخذ الأدوية حتى تتمكن من استكمال البروفات، وقال صبحي : فهذا النوع من الفنانين أصبح نادرا.

ثم أشاد الكثير من الحضور بالعرض المسرحي وفكرته والتنوع الكبير في عناصر الدراما فيه ما بين الكوميديا الراقية والاستعراض والغناء، والرسائل الكثيرة التي يوجهها العرض للمجتمع فيما يخص الفن والفنانين ، كما أكد صبحي ردا علي سؤال حول كيفية اختياره للممثلين معه قائلا : لا اختار ممثلا إلا في مكانه، وكشف عن مشروع مسرحي قادم سيجمعه بالفنانة إلهام شاهين التي وصفها بأنها “محاربة ”

المسرحية هي أول عرض كوميدي موسيقي غنائي استعراضي يشارك فيه 30 ممثلا ويظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي ويتناول خلال العمل كعادته موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقٍ.

يقوم ببطولة المسرحية ويخرجها ويكتبها محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعارعبد الله حسن ، ويشارك في البطولة كوكبة من نجوم فرقته “إستديو الممثل ” هم : سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة.