مفاجأة غير متوقعة .. الفنانة عبلة كامل هي طليقة هذا الفنان الشهير والصدمة في مهرها؟

الرياض - محمد الاطلسي - وخلال مسيرتها الفنية الطويلة، حرصت عبلة كامل على عدم الظهور إعلاميا كثيرا، وهو ما جعل حياتها الشخصية محاطة بالغموض.

عبلة كامل تزوجت مرتين كان أولهما من الفنان أحمد كمال، والزيجة الثانية كانت من الفنان الراحل محمود الجندى، لكن لأسباب تعود للخلافات الزوجية والغيرة الفنية كان الطلاق نهاية للزيجتين.

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تزوجت عبلة كامل من أحمد كمال، بعد خطبتهما فى 1979 بعد تخرجهما فى معهد التمثيل، وبدأت حياتهما الزوجية بإنجاب ابنتيهما التوأم، وبعد سنوات من العمل وصعود نجم عبلة كامل فى سماء الفن قررا الانفصال.

وحكى أحمد كمال خلال استضافته فى برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، عن علاقته بعبلة كامل: "أنا وعبلة بدأنا مع بعض، بس رحلتها كان إيقاعها أو ظروفها مشيت أسرع فى الشغل، وأنا كنت بتاع مسرح أساسا".

عادت عبلة كامل إلى قفص الزوجية من جديد، وذلك بسبب مسلسل "حديث الصباح والمساء"، الذى وطد علاقتها أكثر بالفنان الراحل محمود الجندى، وبعد نجاح المسلسل بنحو عامين وتحديدا فى 2003 تم إعلان زواجهما.

ميز زواج محمود الجندى وعبلة كامل بالبساطة والخصوصية، وكل المعلومات التي خرجت عن هذه الزيجة هي أن مهر عبلة كامل كان 25 قرشًا وأن شرطها الوحيد للموافقة على الزواج منه هو أن يراعي الله فيها، واستمرت هذه الزيجة بهدوء دون أن يسمع أحد شيئا عن علاقتهما.

وحكى محمود الجندى عن قصة الزواج خلال استضافته فى برنامج "حفلة" للإعلامية سمر يسرى الذى قدمته على قناة on e: "بعد وفاة زوجتى كنت محتاج واحدة تاخد بالها منى وأعجبت بعبلة لإنسانيتها وإنها شبه الستات المصرية وزيى من الفلاحين وعندها طباعنا وأخلاقنا والقيم اللى اتربينا عليها واتجوزنا بعد ما اتفقنا على إننا نراعى ربنا فى بعض".