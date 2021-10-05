حقق فيلم Venom: Let There Be Carnage إيرادات وصلت لـ103 ملايين و900 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 1 أكتوبر الجارى، وكان قد حقق العمل 90 مليون دولار في العرض الافتتاحى بـ 4225 دار عرض أمريكية.
وانقسمت إيرادات فيلم Venom: Let There Be Carnage بين 90 مليونًا و100 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و13 مليونًا و800 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.
فيلم Venom: Let There Be Carnage، من إخراج آندى سيركيس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع slashfilm.
وحقق الجزء الأول من الفيلم إيرادات وصلت إلى 856 مليون دولار حول العالم، وتدور قصة Venom حول إيدى بروك التى يجسدها توم هاردى، والذى ظهر لأول مرة فى أفلام سبايدر مان، الشخصية التى تحولت من شخص عادى إلى شخص خارق للطبيعة شرير بسبب تعرضه لهجوم من كائن فضائى منحه قدرات خارقة وأصبح داخله يواجه قوى الشر والخير، ويواجه العديد من الأحداث التى يسعى للتغلب عليها والسيطرة على الكوكب.
فيلم Venom من بطولة توم هاردى، وميشيل ويليامز، ووودى هارلسون، وجينى سليت، وريز أحمد، ومارسيلا براجيو، وريد سكوت، وميشيل لى، وسكوت هيز، وماك براندت، ومن تأليف مجموعة متنوعة من الشخصيات وهم كيلى مارسيل، وسكوت روزنبرج، وتود مكفارلين، وجيف بينكنر، وديفيد ميشليني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 103 ملايين دولار إيرادات فيلم ”Venom: Let There Be Carnage” فى 4... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.