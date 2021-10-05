تعرف على تعليقات نجوم الفن على تعطيل مواقع التواصل الاجتماعي

حرص عدد من نجوم الفن ، على التعليق على أزمة تعطيل وسائل التواصل الاجتماعى ، مساء أمس من خلال تدشين تغريدات على موقع “تويتر” .

رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشان تعطل كل من موقعي التواصل انستجرام وفيسبوك.

وقالت رانيا يوسف: “إيه رايكم في الحياة من غير فيس بوك وانستجرام”.

هيفاء وهبى

علقت الفنانة هيفاء وهبي ، على عطل مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتس آب وانستجرام وماسنجر المفاجئ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة «تويتر».

وكتبت هيفاء وهبي في تويتة لها: “الحياة الأسرية لا تحتاج مواقع التواصل”.

محمد هنيدى

وكتب الفنان محمد هنيدى عبر حسابه بموقع تويتر :" الناس اللي لسه جايه تويتر. .. اسمها تويتة مش بوست .. واسمه ريتويت مش شير .. واسمه حساب مش صفحة".

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، تدوينة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد عودة مواقع التواصل الاجتماعي للعمل.

وغرَّدت سمية الخشاب: “لولا التويته بتاعتي؛ مكنتش الصين رجَّعت الواتساب”.

هنا الزاهد

سخرت الفنانة هنا الزاهد ، من تعطل انستجرام وفيسبوك وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ونشرت صورة من فيلم «سمير وشهير وبهير».

وقالت هنا الزاهد : “مش ده تويتر اللي كنتوا سابيبنه ومكنتوش بتهوبوه غير في الطلعات .. دلوقت بقى البريمو» ووجهت حديثها الى زوجها الفنان احمد فهمى.

شيررين رضا

علقت الفنانة شيرين رضا على عطل مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتس آب وانستجرام وماسنجر المفاجئ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة «تويتر».

وكتبت شيرين رضا في تويتة لها: «ده فيسبوك طلع مهم اوي!!».

عبير صبرى

وكتبت عبير صبرى " علي اد ما ادايقت واتلخبط بالعطل اللي أصاب فيس بوك وانستجرام وفيس بوك علي اد مافرحت، لإننا هنخلص من كم الطاقات السلبية والسيطرة اللي بتمارسها علينا التطبيقات دي واننا كلنا مشدودين ليل ونهار للتليفون.

وحسيت إننا ممكن نتغير للأفضل وحياتنا ترجع حلوه زي زمان .. بس المهم بصراحه الواتس اب فقط ".