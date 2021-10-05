16 أكتوبر.. إيمان الشميطى على مسرح ساقية الصاوى

تستعد الفنانة المغربية إيمان الشميطى ، التى سبق وأن شاركت فى برنامج ارب جوت تالند ، لإحياء حفلاً جديداً بساقية الصاوى بمنطقة الزمالك ، وذلك يوم 16 أكتوبر .

ومن المقرر أن تشدو إيمان الشميطي بعدد من الأغانى على مسرح النهر بساقية الصاوى بمنطقة الزمالك ، فى تمام الساعة السابعة والنصف .

ونشرت المطربة المغربية إيمان الشميطى - نجمة الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب Arabs Got Talent، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها بشكل فاجأ الجميع.

وظهرت إيمان الشميطى، في الصور بعدما فقدت جزءا كبيرا من وزنها وأصبحت أكثر نحافة عن ذي قبل، وبالتالي تغيرت ملامحها لحد كبير، فاجأت به محبيها وجمهورها على انستجرام، الذين تسائلوا عن كيفية فقدان هذا الوزن الكبير ووصولها لمرحلة الرشاقة.

وطرحت إيمان الشميطى أغنية «ما مل قلبك» باللهجة الخليجية، من كلمات منصور الشادي، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع هشام السكران.

وحققت الشميطى نجاحًا كبيرًا في أول أعمالها الفنية بأغنية «ما مل قلبك»، التي وصلت نسبة مشاهداتها إلى 43 مليونا و566 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا على "يوتيوب" .

يُذكر أن إيمان الشميطى، قدمت العديد من الأغاني المصرية الشهيرة في شكل "Cover" إضافة لأغنيتها "يا حضن لما يساع" والتي وجهت من خلالها رسالة للأم، ظهرت ياسمين الخطيب في الصورة مع والدتها بالصورة، ولاحظ متابعوها الشبه الكبير الذي يجمع بينهما، وكأن الابنة صورة طبق الأصل من الأم.