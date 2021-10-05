أروى جودة عضوا بلجنة تحكيم جائزة النجمة الخضراء بمهرجان الجونة

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، عن اختبار النجمة أروى جودة، ضمن لجنة تحكيم جائزة النجمة الخضراء.

ويستعد مهرجان الجونة السينمائي، لانطلاق دورته الخامسة، مستندا على الإنجازات التي حققها والإشادات التي حظي بها خلال دوراته الماضية، والتي حققت نجاحًا لافتا بفضل جهود فريق المهرجان ومتطوعيه إضافة إلى دعم صناع السينما والرعاة والنقاد والإعلاميين العرب والدوليين.

ويقدم مهرجان الجونة السينمائي هذا العام ، جائزة لأفلام البيئة ستختار لجنة التحكيم من الأفلام المشاركة في جميع الأقسام التي تعرف أو ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية إضافة إلى الأفلام المعنية بالاستدامة البيئية وأهميتها.

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وسيحصل الفيلم الفائز على نجمة الجونة وشهادة وجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي، وستقدم تلك الجائزة بشكل سنوي ضمن جوائز مهرجان الجونة السينمائي.

انطلق مهرجان الجونة عام 2017 مع شعار سينما من أجل الإنسانية كقضية أساسية للمهرجان، وحرص على الإحتفاء بتأثير فن صناعة الأفلام للتأثير بشكل إيجابي على صناعة السينما والمواهب، إضافة إلى التأثير على المجتمعات والعالم بأسره.