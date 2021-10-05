تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ إيمان الحصرى

كشفت الصفحة الرسمية للإعلامية إيمان الحصرى عبر الفيسبوك عن تطورات حالتها الصحية بعد سفرها لألمانيا لاستكمال علاجها .
وكتبت الصفحة الرسمية :" تخضع الآن الإعلامية إيمان الحصري لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا
نسأل الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا استرحم به رحم وإذا سئل به أعطي أن يشفيها ويتم عليها نعمة الصحة والعافية ..يا رب".
بعد أول ظهور منذ شهور.. القصة الكاملة لأزمة إيمان الحصري الصحية
ما يقرب من ثلاثة أشهر، غابت فيهم الإعلامية إيمان الحصري عن الشاشة بسبب وعكة صحية مفاجئة تعرضت لها، وكان اختفائها محل استفهام لدى متابعيها وزملائها، خاصة مع عدم الإفصاح عن مرض إيمان الحصري وسر ما تعانيه من أزمات صحية جعلتها تجري عمليات جراحية عديدة بشكل متتالي في وقت قصير.
وخلال الأشهر الماضية لم تعلق إيمان الحصري تماماً على أزمتها الصحية، وبعد فترة طويلة قررت اليوم طمأنة جمهورها على حالتها الصحية، وكتبت منشورا على حسابها على فيسبوك، وقالت إيمان الحصري :" أول مرة أكون قادرة اكتب على فيس بوك من شهور .. والله مش عارفة أقولكم ايه علي كم الاهتمام والدعم والحب اللي شوفته وسمعته وقريته في كل كلمة وكل دعوة من القلب.. الدعاء الصادق.. اللي لولاه مكنتش هبقي موجودة دلوقتي.. ناس كتير اوي نفسي أكلمها و أقولها شكرًا”.
وأضافت إيمان الحصري :" شكرا بجد .. حبكم و مساعدتكم و دعائكم و مشاعركم الطيبة وصلت ودائما كانت ومازالت بتهون عليه.. إن شاء الله عندي ثقة كبيرة اني هعدي التجربة الصعبة دي علي خير لأن الحقيقة مازلت فيها لسه مخرجتش.. ولسه محتاجه دعواتكم".
إيمان الحصري لم تفصح عن سبب مرضها ، لكنها غابت بشكل مفاجئ وقيل أنها كانت تجري عملية جراحية فتعرضت لمضاعفات خطيرة وأجرت بعدها 7 عمليات
أسرة إيمان الحصري لم تفصح أيضاً عن تفاصيل مرضها، لكنها ناشدت جمهورها عبر الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلين : «تناشد الأسرة محبي إيمان، بالدعاء لها في هذه الأيام المباركة، كي يتم شفاؤها على خير في القريب العاجل».
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