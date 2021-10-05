غدًا.. على الحجار يحيى حفلاً غنائياً في خشبة مسرح الزمالك

يحيى النجم على الحجار، حفلاً غنائيًا غدًا الأربعاء على خشبة مسرح الزمالك، ومن المقرر أن يقدم باقة من أروع أغانيه التي يحبها جمهوره منها "الزين والزينة" و"بنت وولد" و"عارفة" وغيرها، ويشهد الحفل عدد من المفاجآت.

وكان قد أحيا المطرب على الحجار أكثر من حفل خلال الفترة الأخيرة، ضمن الحفلات التى يحيها النجوم فى مختلف الأماكن، حيث أحيا حفلا ضخما ضمن فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه، وتغني بباقة من أشهر أغنياته، منها يا مصري ليه، يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، راح توحشيني، لو تعرفي، على قد ما حبينا، عارفة، بوابة الحلواني، حرماً يا سيدي”.

كما أحيا حفلاً غنائيًا بالقاهرة فى سهرة غنائية طويلة احتضنها مسرح الزمالك، قدم خلالها 25 أغنية على مدار ثلاث ساعات متواصلة، وحفل أخر على مسرح دار الأوبرا بالإسكندرية، وأحيا حفلا داخل دار الأوبرا على خشبة مسرح النافورة، والذى رفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله حوالى 24 أغنية، منها: اللي اشتري، والسيرة الهلالية، وتعالي ياهوى، وطب ايه يبعدني عنك، وماتكدبيش، وعنوان بيتنا، والليل وآخره، وكناريا، وانكسر، وتحت نفس الشمس.

وينشغل الحجار حاليا بالانتهاء من باقى أغنيات ألبومه الجديد المنتظر الذى يضم فى جعبته 17 اغنية، ويحمل عنوان "لو عايز"، وقرر إطلاق أغنياته فرادى على فترات.