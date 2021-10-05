بالصور.. أحدث ظهور لـ هنا الزاهد برفقة والدتها

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدا لها، وذلك عبرعلى حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وظهرت هنا الزاهد برفقة والدتها، مما نال إعجاب متابعيها.

وشاركت هنا الزاهد في دراما رمضان بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة نيرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد، والذي عرض في شهر رمضان الماضي 2021.

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد السينمائية فيلم "الغسالة"، وشاركها البطولة الفنان أحمد حاتم، ومحمود حميدة، بالإضافة إلى محمد سلّام، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.