بالفيديو.. كليب ”My Universe” لـ Coldplay و BTS يحصد ملايين المشاهدات حول...

أصدر فريقا Coldplay و "بي تي اس" فيديو كليب أغنيتهما الجديدة "My Universe"، والتي حملت الكثير من التميز والإبداع، بالإضافة إلى أنها تحقق نجاح عالمي كبير منذ طرحها، حيث تقترب المشاهدات من كسر حاجز الـ 4 مليون مشاهدة، منذ يوم 30 سبتمبر الماضى.
الفيديو كليب الخيالي من إخراج دايف مايرز الذي سبق وأخرج أغنية "Higher Power"، وتم تصويره بحسب فكرة الفيديو كليب في مكان بعيد من المجرة حيث الموسيقى ممنوعة، لكن كولدبلاي و فريق "بي تي اس" مع مجموعة من المخلوقات الفضائية تمكنوا من اختراق الحظر وتقديم أغنيتهما هناك باستخدام تقنية الهولوجرام.
أغنية "My Universe" من ألبوم فريق Coldplay الجديد الذي يحمل عنوان Music Of The Spheres المتوقع صدوره في 15 أكتوبر الجارى، ويقدمها الفريقان العالميان باللغة الإنجليزية والكورية .
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