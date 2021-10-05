عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب بعد طرح برومو ”حلو التغيير”

تصدر برومو أغنية "حلو التغيير" للنجم الكبير عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد طرحه بساعات قليلة .
أغنية "حلو التغيير" من كلمات تامر حسين ، لحن عزيز الشافعي ، توزيع توما ، ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس ، ومن المتوقع طرحها قريبًا .
وكان عمرو دياب أعلن مؤخرا عن طرح ألبومه الجديد "عيشني" خلال الفترة القادمة ، وسيبدأ في طرح أغنياته على التوالي.
يذكر أن عمرو دياب طرح هذا الصيف ثلاث أغنيات هي" الدنيا بترقص"، "اتقل"، و" أحلى ونص".
على جانب آخر، تصدر الفنان عمرو دياب قائمة الأغاني المصرية الأكثر استماعا على تطبيق "أنغامي" في شهر سبتمبر الماضي بأغنيته الجديدة "أحلى ونص".
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