مي عمر تعلن عن مفاجأة جديدة تجمعها بزوجها وتعلق على تقديم جزء ثان من “لؤلؤ”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة مي عمر حقيقة تعاونها مع زوجها المخرج محمد سامي في عمل جديد بعد الضجة التي أحدثها مسلسل “نسل الأغراب”.

وفي لقائها مع برنامج MBC Trending، قالت مي عمر إنها ستحضر عملا قريبا ولكنها تفضل ألا تعلن عن تفاصيله مضيفة “خليها مفاجأة”.

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وأشارت مي عمر إلى إمكانية تقديم جزء ثان من مسلسل “لؤلؤ” ولكنها لم تؤكد الأمر.

يذكر أن آخر أعمال محمد سامي ومي عمر مسلسل “نسل الأغراب” من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي – تامر مرسي، وبطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، محمد جمعة، فردوس عبد الحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش، محمد مهران وأحمد فهيم.