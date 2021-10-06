ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الصفحة الرسمية للإعلامية إيمان الحصري، على”فيسبوك” عن خضوعها لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا. وطالبت أسرة إيمان الحصري جمهورها بالدعاء لها لتمر أزمتها الصحية على خير. وكتب: “تخضع الآن الإعلامية إيمان الحصري لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا، نسأل الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا استرحم به رحم وإذا سئل به أعطي أن يشفيها ويتم عليها نعمة الصحة والعافية”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيمان الحصري تخضع لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جو فن وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.