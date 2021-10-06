وزارة السياحة والآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي 2021 IFTM TOP RESA المُقام حاليا بالعاصمة الفرنسية باريس

- السفير المصري في باريس يفتتح الجناح المصري المشارك في المعرض السياحي الدولي 2021 IFTM TOP RESA

تشارك وزارة السياحة والآثار في المعرض السياحي الدولي 2021 IFTM TOP RESA المُقام حاليا بالعاصمة الفرنسية باريس والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 5 وحتى 8 أكتوبر الجاري.

وقد افتتح اليوم السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس، الجناح المصري المشارك في المعرض، كما كان في استقبال ممثلي الشركات السياحية في الجناح المصري، والذين أشاروا إلى أنهم يتلقون طلبات متزايدة من جانب السائحين الفرنسيين لزيارة مصر والاستمتاع بالأماكن والأنماط السياحية المتنوعة بها، معربين عن ثقتهم في استعادة مصر لمكانتها كواحدة من أهم المقاصد السياحية للفرنسيين.

وقد حظي الجناح المصري المشارك في المعرض بإقبال واهتمام كبير من الزائرين وممثلي شركات السياحة الفرنسية المشاركة في المعرض.

وعلى هامش مراسم افتتاح المعرض، التقى السفير علاء يوسف بالسيد Jean Baptiste Lemoyne وزير السياحة الفرنسي، حيث نقل إليه تحيات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

ومن جانبه، أكد وزير السياحة الفرنسي على قوة العلاقات المصرية الفرنسية، وما يمثله المقصد السياحي المصري من وجهة رئيسية للسائح الفرنسي، كما أعرب عن تطلعه إلى استقبال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والتباحث معه حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال السياحة.

جدير بالذكر أن الجناح المصري المشارك بالمعرض هذا العام يضم عدداً من الشركات السياحية والفنادق الدولية بالإضافة إلى شركة مصر للطيران.

ويُعد المعرض السياحي الدولي IFTM TOP RESA أكبر معرض للسياحة والسفر في فرنسا، حيث يُعقد سنوياً منذ عام 1978، بمشاركة المسئولين عن القطاع السياحي من مختلف دول العالم باعتباره واحد من أهم الفعاليات الدولية بمجال صناعة السياحة، ويستهدف المتخصصين في مجال السياحة من منظمي رحلات وفنادق وشركات طيران.