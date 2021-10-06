صابر الرباعي: كل أكتوبر وجيشك حاميك يا أم الدنيا

حرص الفنان صابر الرباعي، على الاحتفال بذكرى انتصار حرب أكتوبر، التي توافق اليوم السادس من أكتوبر.

ونشر صابر الرباعي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة لنصر أكتوبر المجيد وعلق قائلا" كل أكتوبر و جيشك حاميك يا أم الدنيا " .

ويحتفل الشعب المصري اليوم الأربعاء بذكرى نصر أكتوبر، حين عبرت القوات المسلحة المصرية خط بارليف مستردة أرض سيناء الغالية في السادس من أكتوبر عام 1973.