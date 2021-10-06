بشري تحتفل بعيد ميلادها مع يسرا

احتفلت النجمة بشري بعيد ميلادها بصحبة النجمة الكبيرة يسرا، وشاركت بشري صورة تجمعها بها من حفل عيد ميلادها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"العيد ميلاد من غير يسرا ما يبقاش عيد ميلاد ...نجمة مصر والوطن العربى و نجمة قلوبنا كلنا ...لما شوفتها قلبى دق 3 دقات و هيفضل يدق كل ما اشوفها ...احلى هدية".

واحتفل سالم هيكل زوج الفنانة بشرى بعيد ميلادها، حيث نشر فيديو عبرصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيه عدد من نجوم الوسط الفنى يقدمون التهانى لها، حيث يعد عيد عيد الميلاد الأول الذى تقضيه مع زوجها.

ووجه زوجها سالم رسالة في عيد ميلادها الأول وهما سوياً قائلا:" أنا عملت مفاجئة أنتى مش هتعرفى تعمليها، فاكرة لما قولتيلى تقدر تعملى إيه..أنا معرفش أعملهولك.. النهاردة أنا عند وعدى وكل أصحابك وقرايبك وزمايلك بيهنوكى بعيد ميلادك، كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتى وإحنا مع بعض".