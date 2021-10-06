مصر تشارك في معرضي الشارقة وتونس للكتاب

عبد الدايم: الكتاب أحد أدوات المعرفة ومن أهم مفردات القوة الناعمة المصرية

وافقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على مشاركة الهيئة المصرية العامة للكتاب في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1 وحتى 15 نوفمبر المقبل، وأيضا المشاركة في معرض تونس الدولي للكتاب المزمع إقامته في الفترة 10 وحتى 23 نوفمبر المقبل ضمن فعاليات العام الثقافي المصري التونسي 2021-2022 .

قالت عبد الدايم إن المشاركات المصرية في معارض الكتاب الدولية يأتي ضمن توجهات الدولة المصرية الرامية إلى تلاقى الثقافات وحوار الحضارات وأوضحت أن الكتاب أحد أدوات المعرفة ومن أهم مفردات القوة الناعمة المصرية مشيرة إلى أهمية التبادل الفكري في تشكيل الوعى الإنساني والسمو بالوجدان وترسيخ العلاقات بين مختلف الشعوب.