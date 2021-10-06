الليلة.. علي الحجار يحيي ذكرى 6 أكتوبر بحفل على مسرح الزمالك

يستقبل مسرح الزمالك، حفل النجم علي الحجار اليوم، في ذكرى انتصارات ٦ أكتوبر في تمام الثامنة والنصف مساء.

ومن المقرر أن يقدم علي الحجار، خلال الحفل، كوكبة من أجمل أعماله القديمة والحديثة وتترات المسلسلات التى اُشتهر بها طوال مشواره الفنى، إضافةً إلى العديد من أغانى نجوم الطرب التي تحمل الكثير من المشاعر النبيلة، والقيم السامية منها “ما تمنعوش الصادقين، المال والبنون، بوابة الحلوانى، الزين والزينة، عارفة، بنت وولد، فى قلب الليل، اعذرينى، الأحلام، دور يا زمن، زى الهوا، دارى جمالك، وعلى قد ماحبينا”.

ويعيش مسرح الزمالك انتعاشة فنية من الحفلات الغنائية خلال شهر أكتوبر، تجمع توليفة من نجوم الطرب والموسيقى والراب بإطلالات متتالية.

ويشهد اللايف الأول لمغني الراب الجوكر في أولى حفلاته الغنائية بعد غياب سنوات، يحييها في السابعة مساء الخميس 7 أكتوبر.

ويشهد منتصف الشهر إطلالة استثنائية من نوعها للفنان محمود العسيلي في أولى حفلاته الغنائية على مسرح الزمالك، في تمام السابعة مساء الجمعة 15 أكتوبر، ويحتضن المسرح قبلها بيوم حفل غنائي لفرقة هوس التي تحتفل بألبومها الجديد.

كما يحتضن مسرح الزمالك سهرة غنائية لعشاق الفرقة العالمية كولد بلاي، التي تقدمها الفرقة المصرية سترربيري سوينج، وتحتفل مع جمهورها بالقاهرة بعيد ميلادها الخامس مساء الخميس 21 أكتوبر، في حين يسدل الستار على سلسلة حفلات شهر أكتوبر في الزمالك بمفاجأة مميزة لمحبي الموسيقى البديلة العربية، عبر أولى حفلات الفرقة الأردنية آخر زفير في القاهرة بعد غياب طويل، وذلك في تمام السابعة مساء الخميس 28 أكتوبر.

ومن جانبه قال الفنان طارق صبري، مدير مسرح الزمالك، أن انتعاشة الحفلات التي يعيشها المسرح خلال هذه الفترة تأتي تلبية لاحتياجات الجمهور المتعطش لألوان متعددة من الموسيقى بتقديم توليفة غنائية متنوعة المذاقات وموجهة لمختلف الفئات العمرية، بين الطرب والأندرجراوند والراب والروك والبوب.