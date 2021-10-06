تامر حسنى وبلقيس وريهام يقدمون أوبريت ”كمل عبورك” أمام السيسى

ضمن احتفالات نصرأكتوبرالمجيد شارك مجموعة من النجوم في تقديم أوبريت "كمل عبورك"، حيث تغنى به النجم تامر حسنى والفنانة الإماراتية بلقيس والمطرب مصطفى منذ قليل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحفل الذى انتهى منذ قليل بمركز المنارة ضمن احتفالات الدولة المصرية بالذكرى الـ48 لإنتصار حرب أكتوبر، الأوبريت شارك في غنائه أيضاً ريهام عبد الحكيم والمطرب أبو وآخرين.

وتحتفل الدولة المصرية، بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة، التي ستظل فخرا لكل مصرى وعربى بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية، فى معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.

أوبريت "كمل عبورك"، من كلمات محمد البوغا، ومن ألحان أحمد العتبانى، وقدم على خشبة المسرح بمصاحبة فرقة كورال من الأطفال وتقول كلماته

كمل عبورك هو ده وقتك ودورك .. ربنا يكون في عونك ربنا يسدد خطاك.. امشي في طريقك ربنا دايما دايما يعينك طول ما مصر في نن عينك شعب مصراكيد معاك

وصلت رسالتك وحي على العلم .. شوفنا فى طاقتنا انه مش عايز كسل .. والكل لازم يبقي ليه دور فى البلد وسمينا بإسم البلد وده حصل

اصبر تنول وتعدي تلاقي دي مش خطب وكلام قولته في يوم .. وعدك صريح على راي فلاح فصيح الل

للمراه دور فى مجتمعنا .. ده كلام قولته في يوم بتأدي دورها زي اي فرد فى البلد وعمر دورها

انا كل يوم فى المدرسة بحي العلم ..الجندي عنده سلاح وانا عندي القلم اكيد هيكون ليا

قالوا اللى راحوا هيتنسوا مين اتنسي .. ده منسي درس بيدرسوا فى المدرسة.. ده الإختيار يايعيشك ياموتك .