9 أفلام تحقق نصف مليون جنيه فقط في يوم واحد..تعرف عليهم

تشهد دور العرض السينمائي فى الفترة الحالية منافسة شديدة على الإيرادات بين 9 أفلام، هي “العارف وموسى والبعض لا يذهب للمأذون مرتين والإنس والنمس ومش أنا و200 جنيه وماكو و30 مارس وعروستى” وهو ما يعكس حالة من الانتعاشة الفنية.

وحققت هذه الأفلام إيرادات متواضعة أمس وبلغ إجمالي الإيرادات 546564 ألف جنيه حسب تصريح الموزع السينمائى محمود الدفراوى.

ونرصد فيما يلى إيرادات الأفلام المعروضة حاليا.

عروستى

تصدر فيلم “عروستى” شباك التذاكر حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 184701 جنيها.

فيلم “عروستى” من بطولة جميلة عوض وأحمد حاتم وصابرين.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وحقق فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” إيرادات بلغت قيمتها 28252 جنيها.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يقوم ببطولته كل من كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

200 جنيه

حقق فيلم "200 جنيه" إيرادات جيدة وبلغت ايراداته 27587 جنيها.

وفيلم 200 جنيه يقوم ببطولته كل من ليلى علوي وأحمد السقا وإسعاد يونس وهاني رمزى وغادة عادل وخالد الصاوي وأحمد آدم وتأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

مش أنا

وحقق “مش أنا” إيرادات بلغت 15367 جنيها.

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن “تامر حسني”، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني مرضا نفسيا، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

الإنس والنمس

حقق فيلم “الإنس والنمس” للفنان محمد هنيدى إيرادات أمس حيث بلغت إيراداته 101219 جنيها.

ماكو

وحقق فيلم “ماكو” ايرادات بلغت قيمتها 91837 جنيها.

يقوم الفيلم ببطولته كل من بسمة وناهد السباعى ونيقولا معوض.

العارف

“العارف" حقق الإيرادات التى بلغت قيمتها 63454 جنيها.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

موسى

وحقق “موسى” إيرادات امس بلغت قيمتها 31492 جنيها.

ويشارك في بطولة فيلم موسى كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

30 مارس

و فيلم “30 مارس” يحقق إيرادات بلغت 2655 جنيها.

والفيلم بطولة أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى وخالد الصاوى وتاليف حميد المدنى وإخراج أحمد خالد موسى.