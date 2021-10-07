الخميس، 7 أكتوبر 2021 09:25 صـ فن وثقافة الخميس، 7 أكتوبر 2021 09:19 صـ بتوقيت القاهرة الخميس، 7 أكتوبر 2021 دوت الخليج شوقت الفنانة إيمي طلعت زكريا جمهوها بعمل جديد قادم مع النجم محمد هنيدي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. ⇧ موضوعات متعلقة موضوعات متعلقة فن وثقافة الأعلى قراءة آخر موضوعات جميع الحقوق محفوظة © 2018 - 2021 - دوت الخليج × Header Footer

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيمي طلعت زكريا تشوق جمهورها لعمل جديد قادم برفقة هنيدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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