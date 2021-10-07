صولا عمر تطرح أغنيتها الجديدة ”مقصودة”

تطرح الفنانة الشابة صولا عمر أغنيتها الجديدة "مقصودة"، يوم الجمعة، وذلك عبر قناتها على موقع "يوتيوب" الأغنية من كلماتها وألحانها وتوزيع حاتم محسن، وتعتبر الثانية فى مشوارها عقب النجاح الكبير لاغنيتها "أبو أحمد" التى تخطت مشاهدتها على يوتيوب أكثر من 15 مليون، وكتب كلماتها عفت، وتوزيع حاتم محسن.

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