تامر حسني يخطف الأضواء في حفل غنائي بإحدى الجامعات الخاصة بالإسكندرية

يواصل النجم تامر حسني سيطرته على إحياء كبرى الاحتفالات الشبابية من طلاب الجامعات والتي كان آخرها مساء أمس الأربعاء حيث وقع الاختيار عليه لإحياء تخرج دفعة جديدة من مختلف الكليات بجامعة "فاروس" بسموحة.

ويأتي هذا حفل "فاروس" عقب إحياء تامر لحفلي كلية التجارة وكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وفي أقل من أسبوعين.

وأعرب تامر حسني عن سعادته بجمهور معشوقته الإسكندرية التي حرص على الغناء لها خلال الحفل الذي شهد وصلات الرقص المتتالية على أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي تخللها استعراضات عالمية بمشاركة Dancers من مختلف الجنسيات.

وقبل انتهاء فقرته تم تكريم تامر حسني وإهداؤه درع الجامعة كأفضل مطرب عربي.