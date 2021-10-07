شاهد.. نور عمرو دياب: ”أبويا ما بيصرفش عليا”

كشفت نور عمرو دياب ابنة الفنان عمرو دياب عن استقلالها ماديا عن والدها ووالدتها شيرين رضا، ومصدر دخلها الحالي، وقالت: "أبويا ما بيصرفش عليا".

وقالت نور عمرو دياب، عند ظهورها في فيديو مباشر عبر "انستغرام" لتشارك جمهورها ومتابعيها حياتها اليومية، إنها لا تعتمد على والدها في حياتها وإنها مستقلة ماديا عنه، وأن آخر مرة رأته فيها كانت قبل أزمة كورونا.

إلا أنها أكدت أن والدها هو فنانها المفضل وأنها تحب أغانيه وموسيقاه، ووضعت في خلفية الفيديو أغنية "حبيبي يا نور"، وقالت إنها قدر تنشر لها ولخطيبها فيديو وهما يرقصان على أنغام هذه الأغنية

وأضافت أنها تنفق على نفسها منذ فترة كبيرة، وأنها تعمل كمصممة أزياء وخبيرة موضة، وكان ذلك ردا على سؤال أحد متابعيها لها عن مصدر دخلها المادي.

يشار إلى أن نور عمرو دياب أعلنت خطوبتها بشاب بريطاني من أصول إفريقية يدعى كيران وودورد، ويعمل مدرب لياقة بدنية.