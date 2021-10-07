ياسمين رئيس تناقش الاستغلال الجنسي والعنف المنزلي في مسلسل ”60 دقيقة”

بحثت ياسمين رئيس، في الحلقة السابعة والثامنة من مسلسل 60 دقيقة، الذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد vip عن حقيقة زوجها، بعدما انتحرت سارة (فاطمة البنوي) في عيادته.

وتمكنت ياسمين من التواصل مع كل من رفضن العودة على عيادة زوجها أدهم (محمود نصر) بعد الحادثة، لتكتشف أن سارة لم تكن ضحيته الأولى، بل أنه تحرّش من قبل بمراهقة في سن الثانوية واستغلها جنسيًا، وكرر تصرفه مع سيدة متزوجة من رجلٍ مهم، مستغلًا عدم قدرتهم على مقاضاته والاعتراف بما حدث، لتقرر ياسمين أخذ طفلها والهروب من المنزل.

ومن المقرر أن يستكمل المسلسل حلقته الأخيرة، والتي سنكتشف من خلالها هل سيتم إعدام ياسمين أم لا.