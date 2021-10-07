بالفيديو.. رامى عياش يهنئ المصريين باحتفالات أكتوبر وينشر أغنية أم الدنيا

شارك البوب ستار رامى عياش بالتهنئة بمناسبة الذكرى ال48 لاحتفالات أكتوبر المجيدة، وغرد على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .
وكتب رامى عياش « تهنئة خاصة جدا ومن القلب لأهلى واحبابى في مصر العظيمة قيادة وجيشا وشعب.. مصر حتبقى قد الدنيا.. ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
كما نشر رامى عياش فيديو لاغنيته « ام الدنيا» التى غناها في حب مصر واستوحاها من جملة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى دائما يقول في كل المناسبات وفى كلماته «مصر حتبقى قد الدنيا»..
كلمات الأغنية:
والأغنية من الحان رامى عياش.وتقول كلماتها:.. رجعت لينا ام والدنيا مصر حتبقى قد الدنيا..اطمنى يا حبيبتى يا غالية بقيت بامان.. رجعت امى الخايفة عليا أرضها صدر حنين ليا.. رجع النيل والروح للمية والله وآلله زمان.
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