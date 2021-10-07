دانة المساعيد تعلن عقد قرانها بعد تلقيها تهديدات بالقتل

احتفلت الفنانة الأردنية دانة المساعيد بعقد قرانها على ثري إماراتي يُدعى ناصر المهيري بعد أيام من تلقيها تهديدات بالقتل من عائلة والدها .
ونشرت والدة دانة المساعيد صوراً من عقد القران وعلقت عليها : "تم بحمد الله وتوفيقه عقد قران ابنتي دانه اللهم ياسامع الدعاء وفقها وزوجها لكل خير وأجمع بينهما في خير وارزقهما خير الدارين الف مبروك حبيبه وامها"
وكانت الممثلة الأردنية قد اشارت انها تلقت تهديدات بالقتل من قبل عائلة والدها في الأردن قائلة : "أنا دانه المساعيد أردنية الجنسية كويتية الأم أتعرض لتهديدات بالقتل فكل شفافيه علنيه من أسرة الأب وسبق واخذني والدي من أمي ورجعتني أمي قانونيًا لها وبعد ذلك ما تركوني ولا لحظه أعيش بسلام أطالب من أعلى السلطات بحمياتي لا تجعلوني الضحية القادمة وصلوا صوتي لكل مكان #محمد_بن_زايد".
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