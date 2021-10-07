قالت الأكاديمية السويدية المانحة لجوائز نوبل، اليوم الخميس، إن الكاتب التنزاني عبد الرزاق غورناه هو الفائز بجائزة نوبل للأدب لعام 2021. وتبلغ قيمة الجائزة 10 ملايين كرونة سويدي (1.14 مليون دولار). وقالت الأكاديمية السويدية إن الجائزة جاءت تقديراً “لاختراقه غير المتهاون والعاطفي لآثار الاستعمار”. وُلد غورناه في زنجبار، ويعيش في إنجلترا، وهو أستاذ بجامعة كنت. وأدرجت روايته “الجنة” في القائمة القصيرة لجائزة البوكر عام 1994.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوز الروائي التنزاني عبد الرزاق غورناه بجائزة نوبل للآداب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.