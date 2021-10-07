الهضبة يطرح ”رايقة” من ألبوم عيشنى

طرح الهضبة عمرو دياب، أغنيته الجديدة "رايقة" والتي تعد أحدث أغنيات ألبومه "عيشني".

وأغنية "رايقة" من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور، وكان عمرو دياب تصدر أمس تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد 3 ساعات فقط من طرح برومو "رايقة".

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