تامر حسني يسافر إلى عمان لإحياء حفلا غنائيا

يستعد الفنان تامر حسني للسفر إلى عمان اليوم الخميس لإحياء حفلا غنائيا غدا الجمعة 8 أكتوبر. وعلق تامر حسني على الصورة قائلا:" في الطريق لمطار القاهرة متجهين لجمهور عمّان الغالي،،،، وحشتوني يا أهل الأردن وإن شاء الله قريبًا في جميع الدول العربية ولكل العرب حبايبنا في جميع دول العالم.

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